Das Rad der Zeit: Kurz vor dem Start von Staffel 3 gibt's einen offiziellen Story-Recap von Amazon

In »das Rad der Zeit« wurde die Magie vor vielen, vielen Jahren von dem bösen Dunklen König Shai’tan so verändert, dass sie nur noch von Frauen verwendet werden kann. Eines Tages fallen die Schergen des Königs in ein kleines Dorf ein und zerstören die Heimat des Schafhirten al’Thor (Josha Stradowski) und seiner Jugendfreunde Perrin Aybara (Marcus Rutherford) und Matrim Cauthon (Barney Harris).

Zusammen mit der Zauberin Moraine (Rosamund Pike) begeben sie sich auf eine strapaziöse Reise, im Kampf für das Gute und um das Schicksal ihres Landes.

Weitere Informationen zur Geschichte der ersten beiden Staffeln seht ihr in dem 23 Minuten langen Story-Recap von Amazon. Die dritte Staffel steht auch bereits in den Startlöchern und startet am 13. März 2025 bei Prime Video.