Death Of A Unicorn: Im Horror-Thriller wird ein Einhorn zum monströsen Ungeheuer - kein Witz

Och, guckt mal, wie süüüß: ein Einhorn! Unschuldiges, kleines, Hottehüh mit einem regenbogenfarbenen Schweif. Braves Einhorn, liebes Einh... aua! Ach je, jetzt hat uns das Einhorn unseren Arm abgebissen. Oh, Sekunde, auch unsere Beine mussten gerade dran glauben.

Bevor sich das Einhorn auch unseren anderen Arm schnappt, tippen wir lieber fix weiter: Im neuen A24-Film Death Of A Unicorn wird das sonst als niedlich und unschuldig dargestellte Fabelwesen zur blutrünstigen Horrorkreatur. Der Grund für die Blutlust: Ein Vater (Paul Rudd) und dessen Tochter (Jenna Ortega) haben das Einhorn umgefahren.

In Nebenrollen zu sehen sind unter anderem Will Poulter, Téa Leoni, und Richard E. Grant. Death Of A Unicorn läuft in den USA am 28. März 2025 an, ein Deutschlandstart wurde noch nicht fix terminiert.