Deathground macht Dinos wieder so furchterregend wie zu Jurassic Parks besten Zeiten

Es mag zwar einige Vorteile haben, dass wir die Erde nicht mit Dinosauriern teilen, aber es wäre doch mal ganz spannend zu sehen, wie gut wir damit klarkämen. Deathground will uns dieses Gedankenspiel abnehmen und wirft uns in ein düsteres Szenario, in dem wir ganz oben auf der Beuteliste der Urzeitgiganten stehen.

Allein oder im Koop stellen wir uns KI-gesteuerten Raptoren und Carnotauren, durchkämmen Laboranlagen und greifen im Zweifel zu Feuerwaffen, um uns die nötigen Sekunden für die Flucht zu verschaffen. Unsere Charaktere bekleiden dabei verschiedenen Klassen mit eigenen Fähigkeiten, die wir gewinnbringend einsetzen müssen.

Deathground soll 2025 für PC erscheinen. Ein konkretes Datum ist noch nicht bekannt, aber ihr könnt es bereits auf Steam auf eure Wunschliste setzen.