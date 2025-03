Der brasilianische Werbespot für Assassin's Creed Shadows ist ... sehr wild

Die brasilianische PR-Abteilung von Ubisoft ist für ihre kreativen Werbekampagnen bekannt. Zum Release von Assassin's Creed Shadows haben die Strategen wieder zugeschlagen - und einen genial-witzigen Werbeclip im Power-Rangers-Stil produziert.

Dank einer großen japanischen Minderheit im Land sind sogenannte Tokusatsu-Serien in Brasilien sehr beliebt. Der japanische Begriff beschreibt die starke Nutzung von praktischen Spezialeffekten wie Kostümen und Explosionen, die aus heutiger Sicht »trashig« erscheinen mögen. Viele Brasilianer sind mit Kamen Rider oder den Power Rangers ausgewachsen.

In den Kommentaren zu dem Clip mit dem Titel »Schatten-Krieger« schreiben einige Nutzer, sie wünschten sich, dass die Werbung von Ubisoft auch in ihrem Land so genial wäre. Auf YouTube schreibt jemand: »Ich habe überlegt, Shadows zu kaufen. Nachdem ich dieses Video gesehen habe, war ich überzeugt.«

Assassin's Creed Shadows erscheint weltweit am 20. März 2025. Unseren Test könnt ihr allerdings bereits ab heute Abend, dem 18.03. um 18:00 Uhr lesen.