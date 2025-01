Der postnukleare Taktik-Shooter Phantom Line verwischt die Grenzen zwischen Stalker und SWAT

In Phantom Line müsst ihr in ein Gebiet mit paranormalen Aktivitäten vordringen - aber keine Sorge, ihr müsst nicht allein gehen.

Der neue Trailer lädt zu einem Playtest für den Koop-Shooter mit Open World und Stalker-Vibes ein. Teilnehmen könnt ihr nur direkt über den offiziellen Discord-Server von Entwickler Antistatic Studios. Dort findet ihr alle nötigen Infos zum Testlauf.

Im Spiel seid ihr Teil einer bis zu vierköpfigen Elitetruppe, die von eurem Arbeitgeber in den Iron Corridor geschickt wird. Dabei handelt es sich um eine Region in Osteuropa, in der übernatürliche Gefahren lauern. Dort untersucht ihr Anomalien und versucht herauszufinden, warum der Kontakt zu einer Forschungsstation abgebrochen ist.

Ein Release-Datum hat Phantom Line noch nicht, ihr findet jedoch auf der Steam-Seite weitere Infos zum Spiel.