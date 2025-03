Die Purpurnen Flüsse: Der 25 Jahre alte Thriller-Klassiker kehrt schon bald in deutsche Kinos zurück

Demnächst kehrt ein echtes Meisterwerk zurück auf die Leinwand. Die Purpurnen Flüsse gilt als einer der besten Thriller aller Zeiten und die Verkörperung von Jean Reno als Inspektor Niémans ist bis heute seine Paraderolle.

Falls ihr damals noch zu jung wart, um Die Purpurnen Flüsse im Kino zu sehen, oder einfach nur mal wieder Lust auf einen schönen nostalgischen Filmabend habt, eines ist gewiss: Zum 25-jährigen Jubiläum wird das von Regisseur Mathieu Kassovitz umgesetzte Filmjuwel erstmals in 4K-Auflösung in teilnehmenden Kinos zu sehen sein.

Am 1. April 2025 ist es soweit (und nein, das ist kein Scherz!). Ob auch in eurer Nähe ein Kino teilnimmt, könnt ihr auf der Website von Best of Cinema prüfen.