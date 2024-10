Drova: Forsaken Sin - Unser Kampfdruide verdrischt Bären und Schattenmonster

Drova: Forsaken Sin heißt nicht Gothic, aber es steckt doch reichlich von der legendären Marke in dem Erstlinkswerk der deutschen Entwickler Just2D.

Im Video zeigen wir euch einige Minuten Gameplay, das in erster Linie aus Kämpfen besteht. Ihr seht, wie sich Drova als Mischung von Nah- und Fernkämpfer im Midgame spielt. Im Anschluss legt sich unser Kampfdruide in zwei Auseinandersetzungen im Endgame mit einem Schattenmonster sowie einigen Kämpfern aus dem Ruinenlager an.

Wer neugierig geworden ist und mehr über das 2D-Gothic erfahren möchte, findet alles Wichtige in unserem Exklusiv-Test bei GameStar Plus.