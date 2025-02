Fargo: Der Crime-Klassiker der Coen-Brüder kehrt in 4K schon bald in deutsche Kinos zurück

Fargo kehrt in die deutschen Kinos zurück! Der Kinoklassiker aus dem Jahr 1996 bekommt dank der Best-of-Cinema-Initiative des Fernsehsenders Kabel Eins eine neue Runde in den Lichtspielhäusern spendiert. Los geht es schon am 4. März 2025.

Der Film der Brüder Ethan und Joel Coen dreht sich um den insolvenzbedrohten Autohändler Jerry Lundegaard (William H. Macy). Um sich aus seiner misslichen finanziellen Lage zu befreien, plant er seine eigene Frau (Kristin Rudrüd) entführen zu lassen, um das Lösegeld einzustreichen. Dazu heuert er zwei Kleinganoven (Steve Buscemi und Peter Stormare) an. Doch der Plan geht gehörig nach hinten los als die beiden ein wahres Blutbad in Frago anrichten. Der Film basiert übrigens auf einer wahren Geschichte.