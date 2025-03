Forever Skies, das Survival-Spiel mit Luftschiffen, verlässt im April endlich den Early Access

In einem neuen Trailer hat Forever Skies sein finales Release-Datum enthüllt: Am 14. April 2025 erscheint das ausgefallene Survival-Spiel für PC und PlayStation 5. Bisher ist es lediglich im Early Access zugänglich und hat sich bereits dort eine treue Fan-Gemeinschaft zusammengesammelt. Bei Steam steht es zum Beispiel bei 84 Prozent positiven Nutzer-Reviews.

In Forever Skies seid ihr mit einem Luftschiff auf der zerstörten Erde unterwegs. An Bord wohnt ihr und erforscht neue Technologien, um in der lebensfeindlichen Umgebung zu bestehen. Natürlich müsst ihr auch Rohstoffe sammeln, wir sind hier schließlich im Survival-Genre unterwegs. Eure wichtigste Aufgabe ist herauszufinden, warum die menschliche Zivilisation überhaupt untergegangen ist - und ob sie wieder aufgebaut werden kann.