Freakier Friday: Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan tauschen im ersten Trailer wieder die Körper

22 Jahre nach Freaky Friday bekommt die Kult-Komödie eine Fortsetzung. Mit dabei sind wieder Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan und tauschen die Körper - aber nicht miteinander.

In Freakier Friday sind Tess (Jamie Lee Curtis) und Anna (Lindsay Lohan) mittlerweile Großmutter und Mutter. Annas Tochter Harper (Julia Butters) möchte sogar bald schon heiraten, kommt aber mit der erwachsenen Tochter Lily (Sophia Hammons) ihres Verlobten überhaupt nicht klar.

Durch denselben magischen Vorfall wie im ersten Film werden wieder die Körper getauscht. Allerdings tauscht dieses Mal Tess mit Lily und Anna mit Harper. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, taucht dann auch noch Annas High-School-Schwarm Jake (Chad Michael Murray) auf.

Freakier Friday erscheint am 7. August 2025 in den deutschen Kinos. Was dieses Jahr sonst nach auf der großen Leinwand anläuft, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den Filmstarts 2025.