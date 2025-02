Freaky Tales: Der neue Actionfilm mit Pedro Pascal versprüht saftige 80er-Vibes

Steht ihr auf Kurzgeschichten? Auch in Filmform sind kleine, nur scheinbar voneinander abgetrennte Geschichten möglich, das beste Beispiel ist wohl Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Wer den Kultfilm mag, sollte Freaky Tales unbedingt im Blick behalten, denn der Streifen verfolgt eine ähnliche strukturelle Prämisse.

Oakland im Jahr 1987. Über der kalifornischen Stadt braut sich ein übernatürlicher Sturm zusammen und wir sehen in Freaky Tales, wie verschiedene Personen und Gruppierungen damit umgehen. Unter anderem jugendliche Punks, Hip-Hop-Musiker und ein Basketball-Star.

Was genau euch in dem Film erwartet, seht ihr im obigen Trailer. Der Start in den USA ist für den 4. April 2025 vorgesehen. Ob und wann der Streifen auch in Deutschland landet, steht noch nicht fest. Welche Kino-Highlights euch aber definitiv im Jahr 2025 erwarten, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht.