Gunner, HEAT, PC! - Test-Video zur Panzer-Simulation zwischen Hardcore und Action

Gunner, Heat, PC! ist eine moderne Panzersimulation, die sich als Einzelspieler-Alternative zu Spielen wie War Thunder und World of Tanks positioniert. Ohne Free2Play-Mechaniken oder endlosen Grind. Stattdessen setzt das Spiel auf realistische Gefechte und eine authentische Darstellung von Gefechten, wie sie während des Kalten Krieges in den 1980er-Jahren hätten stattfinden können, also NATO gegen Warschauer Pakt.

Aktuell läuft Gunner, Heat, PC! in der Early-Access-Phase und bietet zwei Modi: Instant Action für schnelle Einsätze und eine noch in Entwicklung befindliche Kampagne. Die Auswahl an Panzern reicht von Klassikern wie dem M60 A1 bis hin zum fortschrittlicheren M1 Abrams. Auf sowjetischer Seite warten Modelle wie der T-55 und T-80. Gunner Heat PC legt besonderen Wert auf realistische Physik, schnelle Gefechte und einen Verzicht auf übertriebene Arcade-Elemente. Trotz der noch begrenzten Inhalte und KI-Schwächen zeigt das Spiel großes Potenzial!