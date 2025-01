Im neuen Mafia-Film The Alto Knights spielt Robert de Niro gleich zwei rivalisierende Gangster-Bosse

In The Alto Knights schlüpft Hollywood-Legende Robert De Niro in eine Doppelrolle und verkörpert die berüchtigten Mafia-Bosse Frank Costello und Vito Genovese. Einst waren sie enge Freunde, doch Eifersucht und Verrat treiben sie in einen brutalen Machtkampf, der nicht nur die Unterwelt New Yorks, sondern ganz Amerika erschüttert.

Regie führt Oscar-Preisträger Barry Levinson (Rain Man), das Drehbuch stammt von Mafiafilm-Veteran Nicholas Pileggi (Goodfellas).

Neben De Niro sind auch Debra Messing (Will & Grace), Cosmo Jarvis (Shōgun) und Kathrine Narducci (The Irishman) zu sehen.

Kinostart: The Alto Knights läuft ab dem 20. März 2025 in den deutschen Kinos. In den USA startet der Film einen Tag später.