Im neuen Psycho-Thriller Drop nimmt ein harmloses Date eine brandgefährliche Wendung

»Es ist nur ein Date.« Sätze wie dieser führen in Filmen so gut wie immer zu Katastrophen, in Drop - Tödliches Date ist das nicht anders. Violet bekommt während des Dinners nämlich unheimliche Nachrichten auf ihr Handy geschickt, schließlich wird sogar das Leben ihres Sohnes bedroht. Was der Täter will? Violet soll ihr Date töten.

Am 17. April soll der Thriller in den Kinos erscheinen und konkurriert damit unter anderem mit The Accountant 2 und The Amateur. Was sonst noch in diesem Jahr ansteht, erfahrt ihr in unserer Liste der spannendsten Kinostarts 2025.

Drop - Tödliches Date wird von Regisseur Christopher Landon in Szene gesetzt, der in den vergangenen Jahren vor allem für Horror-Komödien wie Happy Deathday und Freaky verantwortlich war. Die Hauptdarstellerin und Emmy-nominierte Meghann Fahy kennt ihr vielleicht schon aus The White Lotus und Ein neuer Sommer.