Im Psycho-Thriller The Surfer will Nicolas Cage einfach nur surfen gehen - und das um jeden Preis!

Nicolas Cage hat nur einen Wunsch: surfen!

Mit dem Brett durch das kühle Nass paddeln, die nächste hohe Welle reiten, den Wind in den Haaren spüren. Das wäre zwar total schön für Nicolas, aber blöd für uns Zuschauer. Denn der daraus entstehende Film wäre sehr langweilig. Deshalb macht The Surfer aus der simplen Prämisse einen völlig abgedrehten Psycho-Thriller aus dem Ausflug ans Meer.

Wir würden euch gerne erklären, worum es in The Surfer im Detail geht. Aber schaut euch doch selbst mal den Trailer oben an: Man versteht nichts! Offenbar treibt sich eine Sekte genau dort herum, wo Nicolas Cage surfen möchte. Das ist aber auch schon alles, was wir dazu sagen können.

Der Surfspaß beginnt am 2. Mai 2025 - zumindest in den USA. Für Deutschland steht noch kein Kinostart fest.