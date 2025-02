In diesem Koop-Roguelike befreit ihr Camelot von der Herrschaft des finsteren König Artus

Am 6. Februar ist das Roguelike Sworn in den Early Access gestartet und feiert das gebührend mit einem rockigen Launch-Trailer! Im Fokus steht hier natürlich der überlebensgroße Kampf gegen einen legendären Widersacher: König Artus. Der mythologische Schwinger Excaliburs hat sich in Sworn von der Seite des Guten abgewandt und macht euch und euren Mitstreitern jetzt gehörig das Leben schwer. Und damit ist er nicht allein, denn er hat seine Ritter der Tafelrunde mitgebracht, die es in krachenden Bosskämpfen zu legen gilt.

Das ganze erinnert spielerisch sehr an Hades. Auch optisch steht das Roguelike-Meisterwerk von Supergiant eindeutig Pate. Doch offenbar kopiert das Studio Windwalk Games sein Vorbild nicht schlecht, denn auf Steam steht der Titel derzeit mit 86 Prozent positiven Bewertungen sehr gut da.