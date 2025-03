In dieser neuen Koop-Schatzsuche erkundet ihr einen düsteren Dschungel, in dem Cthulhu herrscht

Auch wenn die erste Hälfte des Ankündigungstrailers ein Singleplayer-Horrorspiel vermuten lässt, begebt ihr euch in The Mound: Omen of Cthulhu zu viert auf Schatzsuche. In dem Koopspiel plant ihr immer weitere Expeditionen in einen undurchdringbaren Urwald, in dem tödliche Gefahren und uralte Gottheiten warten. Bösartige Kreaturen lauern euch auf und können euch hallizunieren lassen, sodass ihr euch gegen eure Verbündeten wendet. Ihr müsst aber um jeden Preis zusammenhalten, um es lebendig bis zu den unvorstellbaren Schätzen zu schaffen, die euch erwarten.

The Mound: Omen of Cthulhu erscheint noch 2025 ausschließlich auf Steam. Ein genaues Releasedatum ist bislang nicht bekannt.