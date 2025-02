In einer zerstörten Welt mit realistischer Physik aufräumen: Roadcraft könnt ihr kostenlos testen

Bei Roadcraft dreht sich alles um den Wiederaufbau - dabei ist das neue Werk von den Snow- und Mudrunner-Machern kein dediziertes Aufbau-Spiel. In der Fahrzeug-Simulation sollt ihr nach einer Naturkatastrophe dafür sorgen, dass im betroffenen Gebiet alles wieder in Ordnung kommt. Das bedeutet Bäume wollen gefällt, Straßen und Brücken gebaut werden. Und dazu habt ihr jede Menge schweres Gerät zur Auswahl.

Wenn ihr wissen wollt, was Roadcraft spielerisch so alles unter der Haube hat, dann habt ihr aktuell bis zum 3. März Gelegenheit, es herauszufinden. Denn während des laufenden Steam Next Fests könnt ihr die Demo-Version der Simulation jetzt kostenlos ausprobieren.