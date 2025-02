In Tomb Raider 4-6 Remastered könnt ihr Lara jetzt in noch abenteuerlicheren Posen einfangen

Der zweite Teil der Remastered-Version der klassischen Tomb-Raider-Spiele steht bereits in den Startlöchern: The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness erscheinen am 14. Februar 2025 mit hübscher neuer Grafik und einer überarbeiteten Steuerung.

Im Trailer präsentiert Entwickler Aspyr Media kurz vor Release den neuen Fotomodus des Remasters. Ihr könnt jetzt statt einfacher Bilder ganze Kamerafahrten aufnehmen und Laras Abenteuer aus komplett neuen Blickwinkeln einfangen. Dabei stehen euch auch zahlreiche Outfits, Posen und Gesichtsausdrücke zur Verfügung.