Kingdom Come: Deliverance 2 - Wir reiten 5 Minuten durch die wohl schönste Open World des Jahres

Kingdom Come 2 liefert nicht nur eine, sondern gleich zwei große Spielwelten, in denen wir uns frei bewegen dürfen. Beide sind an Glaubwürdigkeit wohl nur von GTA oder Red Dead Redemption 2 zu überbieten. Ihr erlebt eine nachvollziehbare mittelalterliche Welt, die unfassbar natürlich wirkt und auch sehr lebensnah die Menschen simuliert, die sich in dieser Welt aufhalten. In dem Gameplay-Clip bekommt ihr einen ersten Eindruck davon, wie es sich anfühlt, diese Welt zu bereisen.