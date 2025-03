Krähenmädchen: Der schwedische Krimi-Thriller startet schon bald bei MagentaTV

Der schwedische Bestsellerroman »Kråkflickan« erzählt von einer mysteriösen Mordserie. Die Ermittlerin Jeanette Kirkland und ihr Kollege Lou Stanley müssen in einem Wettlauf gegen die Zeit den Täter ausfindig machen, der immer weiter mordet. Erst als die Psychiaterin Dr. Sophia Craven bei den Ermittlungen mithilft, kommt plötzlich Bewegung in die Sache. Denn um den Mörder zu stoppen, müssen erst seine Beweggründe herausgefunden werden.

International wurde die Serienadaption von Paramount+ in Auftrag gegeben. In Deutschland hingegen wird Krähenmädchen über MagentaTV ausgestrahlt. Los geht's am 6. März 2025.