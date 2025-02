Marvel Rivals: Mit Human Torch sind die Fantastic Four endlich komplett

Die ersten Season von Marvel Rivals hat ein paar ganz besondere Helden im Gepäck. Zu Beginn der Saison wurden wir bereits mit Mister Fantastic und Invisible Woman von den Fantastic Four bekannt gemacht. Jetzt sind auch die restlichen zwei Helden der Bande am Start.

Johnny Storm alias Human Torch lässt künftig als DPS die Funken fliegen. Er setzt sich dafür selbst in Brand und fliegt über die Köpfe aller Gegner hinweg. Mit seinem Meteor-Angriff saust er in die Feinde am Boden und kann gemeinsam mit der Heldin Storm einen Feuersturm durch die Reihen schicken. Guckt lieber in Zukunft öfter mal nach oben.

Human Torch kommt am 21. Februar zu Marvel Rivals.