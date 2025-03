Monster Hunter Wilds: Wir fangen ein Monster

Monster töten ist das eine, aber wie fängt man ein Monster? Dazu haben wir Fallen und Beruhigungsbomben eingepackt und uns auf die Jagd gemacht. Wie ihr im Clip seht, ist das ganze Unterfangen gar nicht so einfach wie gedacht, denn das Monster bleibt oft nur für kurze Zeit in der Falle.

Was ihr genau tun müsst und wie die Fang-Jagd am besten klappt, lest ihr auch in unserem ausführlichen Guide.