Nach exakt 5 Jahren enthüllt CoD Warzone das Comeback der Map-Legende, mit der alles begann

Am 10. März vor fünf Jahren ging Call of Duty: Warzone live und mit dem Battle Royal auch die Verdansk-Map, auf der sich das wilde Treiben abgespielt hat. Doch Verdansk blieb nicht lange, denn schon im Dezember 2021 wurde die Karte durch eine neue Map ersetzt - Caldera. Jetzt kehrt Warzone aber eben zu seinen Wurzeln zurück und schlägt dafür im Trailer eine sehr nostalgische Saite an. Wir sehen Soldaten, die von der Rückkehr auf das alte Schlachtfeld zu Tränen gerührt werden.

Ob es hartgesottenen CoD-Veteranen da ganz ähnlich geht? Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Auf jeden Fall könnt ihr ab dem 3. April in eure alte Heimat zurückkehren und dann wie im Trailer melancholisch berührt durch die Gegend laufen, während gerade irgendwo ein Auto in die Luft fliegt.