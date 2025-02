Onimusha ist zurück - Way of the Sword, der neue Teil der Actionreihe soll schon 2026 erscheinen

25 Jahre nach dem ersten Serienteil soll 2026 ein neues Spiel der Onimusha-Reihe erscheinen. Die Action-Adventures aus dem Hause Capcom schicken Spieler in der Haut mächtiger Schwertkämpfer in kriegerische Zeiten der japanischen Geschichte.

Onimusha: Way of the Sword schlägt in genau die gleiche Kerbe. Als einsamer Samurai erkundet ihr im kommenden Serienteil die altehrwürdige Kaiserstadt Kyoto. Denn Dämonen treiben hier ihr Unwesen und hüllen die Schreine und Tempel der Stadt in Wolken aus bösartigem Miasma. Ihr sollt Kyoto aus den Fängen der höllischen Horden befreien.

Im neuen Entwicklervideo erzählen euch die Macher mehr zu ihrer Vision hinter dem neuen Onimusha. Das Dark-Fantasy-Abenteuer soll für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series Konsolen erscheinen.