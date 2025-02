Riff Raff: Bill Murray in der Krimikomödie zum knallharten Gangsterboss

In Riff Raff schlüpft Bill Murray in die Rolle des skrupellosen Unterweltbosses Leftie, der auf Rache sinnt, nachdem sein Sohn getötet wurde. An der Seite von Ed Harris als Ex-Ganove Vincent und Jennifer Coolidge als dessen exzentrische Ex-Frau Ruth entfaltet sich eine düstere, aber mit viel schwarzem Humor garnierte Geschichte über Familienkonflikte und kriminelle Machenschaften.

Der Film startet in Deutschland am 27. März 2025 in den Kinos.

