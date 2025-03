Siedeln wie vor 200 Jahren - In Wild West Pioneers erkundet ihr den Wilden Westen

Der deutsche Aufbau- und Survivalspiele-Publisher Toplitz Productions hat ein neues Spiel vorgestellt. In der Aufbausimulation Wild West Pioneers erkundet ihr als namensgebender Pionier während des 19. Jahrhunderts die unbekannten Gebiete westlich des Mississippi.

Ihr erbaut eigene Western-Stadt, sendet Späher aus, plant Straßen und macht euch auf die Suche nach Gold - eben alles, was so zum Leben in der sogenannten Pionierzeit des Wilden Westens dazu gehört. Das Spiel hat noch kein konkretes Releasedatum, ihr könnt es allerdings bereits jetzt bei Steam auf eure Wunschliste setzen.