South of Midnight - Vorschau-Video zum Atmo-Knüller

South of Midnight ist das neue Spiel vom Entwickler-Studio Compulsion Games, den Machern von Contrast und We Happy Few. Als Highschool-Absolventin Hazel wollen wir in South of Midnight unsere Mutter retten und geraten in eine Southern-Gothic-Fantasywelt mit sprechenden Tieren und jeder Menge skurrilen Gestalten. Der reguläre Release von South of Midnight ist für den 8. April auf PC und Xbox Series X und S geplant, wer die 10 Euro teurere Premium-Edition kauft, kann bereits fünf Tage früher losspielen - eine PS5-Version ist bislang hingegen noch nicht angekündigt.

Wir konnten nun das dritte Story-Kapitel des Singleplayer-Action-Adventures auf der Xbox spielen und fassen unsere Erfahrungen im Angespielt-Video zusammen.