Spielen ohne HUD - Ich zocke die Spiele jetzt so, wie's die Werbung versprochen hat!

Von der Story-Kampagne von Star Wars: Battlefront 2 bis zu Doom Eternal oder jüngst Avowed, viele Spiele können ohne oder mit stark verminderten Bildschirmanzeigen zu einen ganz neuen Erlebnis werden. Keine störenden Hitmarker, keine blinkenden Feinde, keine Munitionsanzeige, Wegpunkte, Treffer-Indikatoren und Lebensbalken. Klingt nach einer Herausforderung? Ist es auch, aber viele Spiele funktionieren auch ohne hilfreiche Interface-Anzeigen noch sehr gut, besonders wenn sie tatsächlich für das Spielen mit minimalem HUD entwickelt wurden.

Unser Video-Redakteur Christian Fritz Schneider hat jedenfalls seine Leidenschaft fürs Spielen ohne HUDs entdeckt und testet gerade fleißig Einstellungen und Interface-Mods in aktuellen und auch in älteren Spielen. Einige davon stellt er in diesem Video vor und er erklärt auch, warum ihn die Lust am minimalen HUD gepackt hat.

Hier gibt es HUD-Mods für viele Spiele, unter anderem auch Call of Duty:

Diese drei Mods sind übrigens gute Startpunkte, wenn ihr das HUD von Battlefront 2 modden wollt:

SmallerHUD

Scott's Simplistic HUD

Scott's Simplistic HUD Ultimate

Ihr könnt aber auch im Spiel schon zwischen vollem HUD, nur Zieloptik und gar keinem HUD wählen, allerdings habt ihr mit Mods mehr Kontrolle über die angezeigten Elemente, falls euch die Optionen vom Spiel zu viel rausnehmen.