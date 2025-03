Survive The Fall - Im Taktik-Spiel mit offener Welt erlebt ihr die Folgen eines Meteoriteneinschlags

Survive The Fall ist ein Mix aus Survival- und Taktikspiel in einer offenen, von einem Meteoriten-Einschlag zerstörten Welt. Nach einigen Jahren haben sich die klimatischen und gesellschaftlichen Bedingungen so sehr normalisiert, dass die Wiedererforschung und -besiedelung der postapokalyptischen Erde möglich ist.

Hier kommt ihr ins Spiel. Baut eine Siedlung, um euch und anderen Überlebenden ein sicheres zu Hause zu schaffen und eine neue Gemeinschaft zu gründen. Dabei müsst euch nicht nur vor der erbarmungslosen Natur schützen, sondern auch vor menschlichen Gegnern, die um die Vorherrschaft in der neuen Welt buhlen.

Um euer Umland zu erkunden, bildet ihr Teams und stattet sie mit der richtigen Ausrüstung aus. In der offenen Welt trefft ihr auf zahlreiche Geheimnisse, kostbare Artefakte, wunderschöne Landschaften und tödliche Taktikkämpfe. Alternativ könnt ihr euren Leuten auch innerhalb der Basis Aufgaben zuteilen.

Survive The Fall erscheint im Mai 2025 via Steam.