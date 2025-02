Techno Banter ist da - Euer FYNG-Liebling macht euch zum Türsteher einer Cyberpunk-Stadt

Das Leben als Türsteher ist vieles: stressig, nichts für Frühschläfer und oft auch gefährlich. Eines lässt sich über den Job aber mit Sicherheit nicht sagen, nämlich dass er langweilig ist! Was auf die Realität zutrifft, wird in Techno Banter sogar noch auf die Spitze getrieben.

Denn hier bekommt ihr es als Türsteher inmitten einer grellen Cyberpunk-Metropole nicht etwa mit halbstarken Jugendlichen zu tun, die ihren Ausweis daheim bei Mutti vergessen haben, sondern mit allerlei skurrilen Figuren, die sich nachts so in der Stadt herumtreiben. Euer Job ist es zu erkennen, wer von ihnen in den Club darf - und wer besser draußen vor der Tür bleibt.

Euch hat Techno Banter besonders gut gefallen. Denn das Spiel war bereits 2024 im Rahmen unseres FYNG-Events euer beliebtester dort vorgestellter Titel. Jetzt hat das Warten ein Ende: Techno Banter ist seit dem 30. Januar 2025 für PC via Steam und GOG erhältlich. Zur Einführung gibt's erst mal vorübergehend einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent, wer früh zugreift, spart also sogar ein wenig.