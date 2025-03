The Finals renoviert eine beliebte Map rundum - und gibt sie dann zum Abriss frei

Season 6 von The Finals startet am 20. März 2025 mit einer komplett umgebauten Map: Las Vegas erscheint in einer rundum erneuerten Version namens Las Vegas Stadium!

Dabei wurde der gesamte Look der Karte überarbeitet, Laufwege klarer gekennzeichnet und die Innenräume für einen besseren Spielfluss optimiert. Las Vegas Stadium kann in drei Varianten vorkommen, je nachdem welcher der drei Sponsoren von Season 6 die Arena für das Match stellt.

Wie alle Maps in The Finals wird natürlich auch Las Vegas Stadium vollständig zerstörbar sein – vom Möbelstück bis zum mehrstöckigen Hochhaus geht hier alles mit sensationeller Physik zu Bruch.

Übrigens: Wer das alte Las Vegas vermisst, soll aber nach Season 6 irgendwann wieder die Chance bekommen, auf die klassische Version zurückzukehren.