The Precinct - Im »alten GTA« könnt ihr als Polizist unbescholtene Verkehrsteilnehmer ärgern

Mit seinen Verfolgungsjagden und Schießereien aus der Iso-Perspektive erinnert The Precinct stark an die ersten GTA-Spiele. Allerdings spielt ihr hier keinen Gangster, sondern schlüpft in die Rolle eines Polizisten, der dem mysteriösen Mord an seinem Vater nachspürt. Neben der Story gibt es aber auch jede Menge althergebrachte Polizeiarbeit zu erledigen.

Ihr patrouilliert auf den Straßen der Stadt und haltet etwa Autofahrer an, wie im Trailer. Nicht nur habt ihr die Möglichkeit, die Papiere des Fahrers anzusehen, ihr könnt ihn auch einem Alkoholtest unterziehen, seinen Kofferraum durchsuchen oder sein Nummernschild überprüfen lassen.

The Precinct soll 2025 auf Steam erscheinen.