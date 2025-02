Thomas Müller: Der ewige Lausbube des deutschen Fußballs bekommt eine eigene Doku

Wenn es eine Konstante im deutschen Fußball gibt, dann ist es Thomas Müller. Egal, ob auf dem Platz als unverhersehbarer Raumdeuter oder vor der Kamera als unerschütterlicher Witzbold – der Mann hat einfach eine unverkennbare Art. Genau die fängt die neue Prime-Video-Dokumentation Thomas Müller – Einer wie keiner ein.

Der Film zeigt Müllers Werdegang vom Bolzplatz in Oberbayern über seine steile Karriere beim FC Bayern bis zu den größten Triumphen und bittersten Momenten auf internationaler Bühne.

Wer den ewigen Lausbuben des deutschen Fußballs in all seinen Facetten erleben will, sollte sich den 4. März 2025 vormerken – dann startet die Doku exklusiv bei Prime Video.