Until Dawn: Im Film zum Videospiel müssen Teenager einen tödlichen Kreislauf durchbrechen

Der neue Horror-Streifen Until Dawn ist vom gleichnamigen Videospiel des Studios Supermassive Games inspiriert.

Dort reist eine Gruppe von Teenager in ein abgelegenes Tal, um Hinweise auf das rätselhafte Verschwinden ihrer Freundin zu finden. Dabei geraten sie jedoch in einen tödlichen Kreislauf. Um zu Überleben und nicht immer wieder zu sterben, müssen sie es schaffen bis zum Morgengrauen am Leben zu bleiben.

Im neuen Trailer klärt uns Dr. Hill (Peter Stormare) - den einige bereits aus dem Videospiel kennen - über die Bedingungen des Überlebens auf. Neben Stormare besteht der Cast unter anderem aus: Ella Rubin (Clover), Michael Cimino (Max), Odessa A'zion (Nina), Ji-young Yoo (Megan), Belmont Cameli (Abel) und Maia Mitchell (Melanie).

Until Dawn erscheint am 24. April 2025 hierzulande in den Kinos.

Falls ihr noch mehr Infos zu kommenden Kino-Highlights braucht, wir haben euch eine Übersicht zusammengestellt.