Wir hören auf die Stimme in unserem Kopf! - Gameplay mit Witz aus Titan Quest 2

Titan Quest 2 soll in diesem Frühjahr in den Early Access gehen. Jetzt ist eine Playtest-Demo erschienen, die wir uns natürlich sofort angesehen haben. Denn schon der Vorgänger von 2006 war ein richtig gutes Action-Rollenspiel.

In unserer Preview lest ihr, wo uns die ersten beiden Spielstunden schon überzeugt haben und wo es noch ein paar Mängel und Fragezeichen gibt. Im Video dagegen seht ihr einen kurzen Spielausschnitt, in dem wir es mit einer mysteriösen Stimme zu tun bekommen und natürlich auf sie hören!

Die Szenen sind allerdings auf Englisch, eine deutsche Sprachversion soll erst später kommen. Der Early Access wird außerdem erst einmal nur den Prolog und den ersten Akt umfassen. Das sollen laut Entwickler in etwa zehn Stunden Spielzeit sein.