World of Warcraft Undermined: WoW-Experte Nixxiom erklärt die Wunder und Gefahren der Goblinstadt

Am 25. Februar 2025 erscheint mit Undermined (zu deutsch Lorenhalt) ein neues Inhaltsupdate für World of Warcraft. Damit könnt ihr erstmals die unterirdische Goblin-Hauptstadt Lorenhall bereisen, die mit viel Spaß, Müll und giftigen Gasen gefüllt ist. Eine Einführung in die neuen Inhalte bekommt ihr im neuen Video vom Warcraft-YouTuber Nixxiom, der ordentlich die Werbetrommel für Lorenhall rührt.