Abandon Ship - Seeschlachten-FTL erscheint im Februar

Das Indie-Entwicklerstudio von Fireblade hat in einem neuen Trailer den Start der Early Access-Phase für das Seeschlachten-FTL Abandon Ship angekündigt. Ab dem 21. Februar können die Spieler in See stechen.

In Abandon Ship wird man zum Kapitän eines Schiffes. Nachdem eine Mannschaft angeheuert wurde, gilt es die Meere einer prozedural generierten Fantasy-Welt zu bereisen und sich mit Piraten und Monstern auseinanderzusetzen. Die Kämpfe sind taktisch ausgelegt. Gegner können mit Harpunen und Kanonen beschossen oder geentert werden. Auch das Wetter und die Umwelt beeinflussen die Gefechte. Die Zerstörung des eigenen Schiffs bedeutet noch nicht das Ende. Der Kapitän kann sich mit einem Rettungsboot in Sicherheit begeben und sich wieder eine Crew zusammenstellen. Erst wenn er stirbt, ist das Spiel vorbei.

Ab dem 21. Februar ist Abandon Ship auf Steam im Early Access erhältlich. Am Release-Tag gibt es übrigens 15 Prozent Rabatt auf das Spiel.

Mehr: FTL: Faster Than Light - So lassen sich PC-Spielstände auf das iPad übertragen