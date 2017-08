Age of Empires 4 - Umfrage: Was für ein Setting wünscht sich die GameStar-Community?

Die Gamescom 2017 war bislang ein Fest für Fans der Strategie: Neben Anno 1800 wurde auch endlich Age of Empires 4 angekündigt. Bislang ist aber nur bekannt, dass es vom Entwickler Relic (Dawn of War, Company of Heroes) stammt. Inhalt und Setting sind noch unklar.

Deshalb starten wir hier eine kleine Umfrage: Welchen Schauplatz oder welche Epoche wünscht sich die GameStar-Community von diesem Spiele-Meilenstein? Wählen Sie Ihr Setting und schreiben Sie in die Kommentare, warum AoE 4 für sie unbedingt in dieser Epoche stattfinden muss.

Meinung zum Thema: Mittelalter muss sein!

Science Fiction haben die Entwickler übrigens bereits ausgeschlossen, da es noch genug in der Vergangenheit zu erzählen gibt. Als CoH-Entwickler wäre Relic natürlich ein Weltkriegs-Experte, weshalb wir das Setting in die Umfrage aufgenommen haben. Auch verschiedene Epochen oder ein ganz anderer Schauplatz wäre möglich.

Neben AoE 4 wurden auch UHD-Versionen für AoE 2 und 3 angekündigt. Die Age of Empires: Definitive Edition hat außerdem mit dem 19. Oktober 2017 ein Release-Datum bekommen.