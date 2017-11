Age of Empires: Definitive Edition - Als Entschuldigung für Verschiebung: Vorbesteller kriegen garantierten Beta-Zugang

Der Release der Age of Empires: Definitive Edition hätte eigentlich schon am 19. Oktober erfolgen sollen - dann verschob Microsoft die Neuauflage gerade mal sechs Tage vorher auf 2018. Zu allem Überfluss buchte der Publisher trotzdem bereits einigen Vorbestellern den Kaufpreis ab.

Das will man nun wiedergutmachen. Alle bisherigen und künftigen Vorbesteller erhalten garantiert Zugang zur Closed Beta. "Schluss mit Warten!", heißt es auf der offiziellen Website. Allerdings müssen sie sich trotzdem noch separat für die Beta anmelden. Das kann jeder tun, der über 18 Jahre alt ist und einen Xbox-Live-Account besitzt.

Weltkrieg oder Wololo: Podcast zur Zukunft von Age of Empires

Bereits abgebuchte Vorbestellungen hat Microsoft außerdem zurückerstattet. Betroffene Kunden sollen außerdem in naher Zukunft die Extended Edition von Rise of Nation kostenlos. Mit der Rückerstattung wurden die entsprechenden Vorbestellungen allerdings auch storniert. Wer nun also Beta-Zugang will, muss erneut bestellen. Und wer nicht in der Beta ist, liest einfach unsere Gamescom-Eindrücke zur Age of Empires: Definitive Edition!