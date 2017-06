Assassin's Creed: Origins - Vorbestellerkarte bestätigt Name und Setting

Während die E3 2017 immer lauter an die Tür klopft, hat sich ein erneuter Leak von Assassin's Creed: Origins vorbeigeschlichen, der erneut den Namen, den Helden und das Setting des Spiels zeigt - wie schon das angeblich offizielle T-Shirt vor einigen Tagen.

Auf Imgur tauchte gestern das Bild einer angeblichen Vorbestellerkarte des US-Händlers Target auf. Angeboten wird die Gold-Edition des Ubisoft-Spiels samt Season Pass, Deluxe Pack und Steelbook. Auf der unteren Bildhälfte sehen wir den Schriftzug von Assassin's Creed: Origins sowie einen Kämpfer mit Schild und Bogen, bei dem es sich wohl um den gleichen Charakter wie auf dem an die Öffentlichkeit gespülten T-Shirt und dem bereits vor Monaten veröffentlichten Screenshot handelt.

Ba Yek, so möglicherweise der Name des Helden, schreitet auf eine Pyramide zu. Links davon sehen wir die Große Sphinx von Gizeh. Sollte die Vorbesteller-Karte echt sein, dann führt es uns im neuen Assassin's Creed also wirklich nach Ägypten. Ebenfalls zu sehen ist der Name einer Bonusmission, die Vorbesteller der Gold-Edition erwartet: Secrets of the First Pyramids (»Geheimnisse der ersten Pyramiden).

Erneuter Fake?

Nachdem ein ziemlich gut gemachter Teaser-Fake viele Fans vor einiger Zeit in die Irre führte, ist natürlich auch hier Vorsicht geboten. Denn wie die After-Effects-Fähigkeiten sollten wir auch die Photoshop-Skills mancher Leute nicht unterschätzen.

Wer die Karte etwas genauer betrachtet, dürfte übrigens schnell erkennen, dass in der rechten unteren Hälfte der Vorbesteller-Karte noch das alte Ubisoft-Logo prangert. Das Logo hat der Publisher allerdings erst vor kurzem geändert. Jedoch ist anzunehmen, dass die Karte bereits vor dem Logowechsel gedruckt wurde.

Mehr zum neuen Assassin's Creed erfahren wir auf der E3 2017.