Black Panther 2 - Marvel-Chef möchte Black Panther-Regisseur für ein Sequel

Bevor die Film- und Comic-Fans den bisher noch wenig bekannten Superhelden Black Panther in seinem ersten Solofilm in den Kinos erleben dürfen, scheint Marvel-Chef Kevin Feige schon jetzt vom Kinoerfolg überzeugt zu sein. Allein der Kartenvorverkauf in den USA setzt einen neuen Rekord auf und verspricht einen erfolgreichen Start.

Unterstützt wird Kevin Feiges Meinung von den vielen positiven Kritiken, die bereits vor dem heutigen Kinostart erschienen sind: Auf Rotten Tomatoes wird der Film derzeit mit 97 Prozent positiver Kritiken geführt.

Auch unsere Kollegen Dimitry Halley und Jochen Redinger haben den Film schon vorab sehen dürfen und zeigen sich positiv von dem neuen Superhelden und seiner faszinierenden Heimat.

Lest hier unsere Filmkritik zu Marvels Black Panther

Marvels Black Panther - Bilder zur Comic-Verfilmung ansehen

Black Panther 2: Chancen für Sequel sehen gut aus

So dürfte es wohl niemanden überraschen, dass Marvel-Chef Kevin Feige nach soviel Vorschusslorbeeren bereits über eine Fortsetzung nachdenkt. Im Gespräch mit Variety zeigte er sich begeistert vom ersten Film und spricht sich für ein Sequel aus, auch wenn es bisher offiziell noch nicht bestätigt wurde.

Falls Black Panther 2 tatsächlich kommen sollte, hofft Feige auf eine Rückkehr von Ryan Coogler (Fruitvale Station, Creed) auf dem Regiestuhl. Da es bisher aber wohl noch keine Gespräche diesbezüglich mit dem Filmemacher gab, heißt es abwarten.

Black Panther jetzt im Kino

Inzwischen könnt ihr euch ab dem heutigen Tag, 15. Februar, selbst ein Bild von dem Marvel-Film Black Panther mit Chadwick Boseman als Superheld in den Kinos machen.

Zur weiteren Besetzung gehören Michael B. Jordan (Chronicle), Lupita Nyong'o (12 Years A Slave), Andy Serkis (Herr der Ringe), Forest Whitaker (Star Wars: Rogue One), Daniel Kaluuya (Get Out) und Martin Freeman (Sherlock).

Für Marvel-Fans geht es bereits am 26. April 2018 mit dem neuen Avenger-Film Infinity War in den Kinos weiter. Hier spielt auch Chadwick Bosemans Black Panther mit, der neben Iron Man & Co. den Kampf gegen dem Titan Thanos aufnimmt.