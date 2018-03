Deadpool 2 - Kurzfristige Nachdrehs mit Josh Brolin als Cable

Im Frühjahr kündigt sich Ryan Reynolds Rückkehr als beliebter Anti-Held Deadpool in den Kinos an. Nun überrascht die Nachricht, dass nur zwei Monate vor dem Kinostart kurzfristig Nachdrehs stattfinden.

Derzeit halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass der Film beim Testpublikum durchgefallen sei und deswegen nachbearbeitet werden soll. Inzwischen hat das US-Magazin Collider aber die Gerüchte dementiert und berichtet von einem lustigen und gelungenen Film, der den Fans gefallen dürfte.

Vielmehr gibt es dem Bericht nach einen völlig anderen Grund für die Nachdrehs: So soll den Zuschauern sowie den Machern des Films die beiden Neuzugänge so gut gefallen haben, dass es mehr Szenen mit ihnen geben soll. Die Rede ist von Mutantin Domino (gespielt von Zazie Beetz) und Deadpools neuem Buddy Mutant Cable, gespielt von Josh Brolin, der schon im letzten Trailer einen vielversprechenden Auftritt hinlegte und einen deftigen Schlagabtausch mit dem Titelhelden verspricht.

Have seen a completely untrue report of 'Deadpool 2' testing poorly. From what I heard the first 2 test screenings both scored over 90 with the second one scoring close to the top mark. I've also spoken to people that saw it. Everyone said it's excellent. Fans will love. pic.twitter.com/2WfL63aya9