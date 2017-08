Destiny 2 - Definitiv kein Release auf Steam

Durch einen Fehler konnte man kurzzeitig die Ingame-Währung "Silber" von Destiny 2 auf Steam kaufen, Bungie stellt deshalb noch einmal klar: Destiny 2 wird definitiv ausschließlich auf Blizzard Battle.net und nicht auf Steam erscheinen.

Die Kaufmöglichkeit der ingame-Währung wurde inzwischen wieder entfernt, Spieler erhalten ihr Geld zurück. Bungies Community Manager David "DeeJ" Dague zufolge habe es sich nur um ein Versehen gehandelt.

Destiny transactions on Steam were made available in error. All purchases will be refunded manually by Valve. Sorry for the confusion! — DeeJ (@DeeJ_BNG) August 15, 2017

We're with Blizzard. No plans to release Destiny 2 on PC anywhere else. Pass it on. — DeeJ (@DeeJ_BNG) August 15, 2017

Damit existieren aktuell keine Pläne, Destiny 2 auf dem PC über Steam oder anderweitig zu veröffentlichen. Wer den Weltraum-Shooter ab dem 24. Oktober spielen möchte, muss auf Blizzards Battle.net zurückgreifen. Das heißt inzwischen übrigens wieder offiziell Battle.net.

In Destiny konnte man über Mikrotransaktionen zum Beispiel Emotes oder Ingame-Items kaufen. Wie die Währung "Silber" in Destiny 2 zum Einsatz kommt, ist noch nicht bekannt. Einen ersten Eindruck vom Spiel kann man sich in der Beta machen, die auf dem PC für Vorbesteller am 28. August und für alle anderen am 29. startet.

