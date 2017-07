Diablo 3 - Neuer bester Totenbeschwörer-Build: Trag'Ouls Kadaverlanze

Das Inarius-Set ist tot, es lebe das Trag'Ouls-Set! Der Spieler <KP> Baskenater hat als erster den Knochensturm-Build mit einem neuen Trag'Oul-Build auf der Totenbeschwörer-Rangliste überholt. Dieser Vorsprung wird wohl nur noch wachsen, da der Hotfix für Patch 2.6.0 den vormals dominanten Inarius-Build weiter schwächt. Mit diesem Guide bleiben Sie voll am Zahn der Zeit und reizen Trag'Ouls Avatar ganz aus.

Allerdings ist der Build sehr stringent darauf ausgelegt, möglichst hohe Rifts zu schaffen, nicht auf Geschwindigkeit. Wer möglichst schnell durch Qual 13 pflügen will, ist mit dem besten Speedfarming-Build für den Totenbeschwörer besser beraten.

Skills und passive Fähigkeiten

Items für den Kadaverlanzen-Build mit Trag'Ouls Avatar

Dieser Trag'Oul-Build verlässt sich ganz auf den Schaden der Blutlanze, hat aber nur eine Möglichkeit, sie mit Leichen zu befeuern: Das Land der Toten. Deswegen ist möglichst hohe Abklingzeitreduktion unerlässlich. Um ein großes Nephalem-Portal der Stufe 106 zu schaffen, brachte Baskenater allein 53,5% Cooldown-Reduktion auf seinen Items samt Diamant im Helm mit. Dazu kommen 10% von Paragonleveln, die passive Fähigkeit Blut ist Macht und die Rune "Geschenkte Zeit" für den Altern-Fluch.

So wechselt der Build zwischen zwei Modi: In der kurzen Zeit, in der Land der Toten wirkt, können wir jeden Feind in Sichtweite in Sekunden vernichten. Bis es sich wieder aufgeladen hat, teleportieren wir uns auf der Suche nach möglichst dichten Horden von Elite-Monstern durch den Rift und verfluchen derweil möglichst viele Feinde für Abklingzeit-Reduktion. An Monstern, die unsere Zeit nicht wert sind, teleportieren wir uns einfach vorbei.

Abgesehen vom Fokus auf Cooldown-Reduktion kommen recht klassische Items zum Einsatz, die man auch in anderen Totenbeschwörer-Builds findet. Alle sechs Teile des Trag'Oul-Sets und die Windrose samt Schwur des Abenteuers machen den Set-Kern aus.

Für mehr Widerstandskraft sorgen Einheit (inklusive Begleiter mit Einheit und einem Unsterblichkeits-Item wie Bezaubernde Gunst) und Dayntee's Bindung. Ein wichtiger Teil des Schadens wiederum speist sich aus Trag'Ouls rostigem Hauer. Die Armschienen der Nemesis sorgen für mehr Elite-Gegner, um den Rift schneller abschließen zu können. Für die Nebenhand gibt es kein zwingend erforderliches Item. Wichtig ist vor allem, dass es Abklingzeitreduktion, Kadaverlanzenschaden und kritische Trefferchance erhöht.

Kanais Würfel

Reilena's Schattenhaken sorgt für einen massiven Schadensbonus. Hierbei ist vor allem die Interaktion mit dem Simulakrum und seiner Reservoir-Rune zu beachten. Die verdoppelt unsere maximale Essenz und damit auch den Bonus des Schattenhakens. Damit ist das Simulakrum eine enorm mächtige Fähigkeit für diesen Build, obwohl es gar keine Fähigkeiten duplizieren kann.

Noch mehr Schaden bescheren die Schulterpanzer des Leichenflüsterers und Krysbins Urteil. Das gefrorene Land löst die Verdreifachung des Urteil-Schadensbonus gegen alle eingefrorenen Feinde aus.

Legendäre Edelsteine

Zeis Stein der Rache bietet sich als Schadensverstärker an, weil der Build am liebsten auf Distanz bleibt. Esoterischer Wandel sorgt für dringend benötigte Widerstandsfähigkeit und das Verderben der Gefangenen macht uns noch stärker gegen vom gefrorenen Land erwischte Gegner.

