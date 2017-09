Diablo 3 - Season 12: Set-Items, Belohnungen, möglicher Start-Termin

Zwar gibt es noch kein festes Start-Datum für Season 12 von Diablo 3, aber der öffentliche Testserver verrät bereits die diesmaligen Belohnungen, Errungenschaften und die Sets aus Haedrigs Geschenk.

Und wann es losgeht, lässt sich zumindest vermuten. Die letzten Saisons dauerten im Schnitt zweieinhalb Monate, und Season 11 begann am 20. Juli. Wir können also davon ausgehen, dass sie Anfang oder Mitte Oktober enden wird. Nach dem bisherigen Schema würde Season 12 eine oder zwei Wochen danach starten - allerhöchstens vier. So lange dauerte es zwischen 10 und 11, allerdings hatte Blizzard hier auch noch den Totenbeschwörer-Release zu stemmen.

Wir vermuten also, dass der Startschuss für Season 12 spätestens Ende Oktober fallen wird.

Haedrigs Geschenk in Season 12 von Diablo 3

Erneut erhalten wir für Etappen 2, 3 und 4 der Saisonreise jeweils ein paar Teile eines Sets. Das richtet sich nach der Klasse, mit der wir Haedrigs Geschenk auspacken. Wir dürfen diese Belohnung aber nur einmal im normalen Spiel und einmal im Hardcore-Modus verdienen. Daher müssen wir uns entscheiden, welche Klasse das Set erhalten soll. Diesmal können wir zwischen folgenden wählen:

Barbar: Ruf des unsterblichen Königs

Ruf des unsterblichen Königs Dämonenjäger: Natalyas Rache

Natalyas Rache Hexendoktor: Geist von Arachyr

Geist von Arachyr Kreuzritter: Sucher des Lichts

Sucher des Lichts Mönch: Ulianas List

Ulianas List Totenbeschwörer: Trag'Ouls Avatar

Trag'Ouls Avatar Zauberer: Vyrs verblüffende Arcana

Damit wirkt auf den ersten Blick der Totenbeschwörer am besten aufgestellt. Er ist aktuell die beste Klasse von Diablo 3 und Trag'Ouls Avatar ist sein stärkstes Set. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass mit Season 12 die Karten neu gemischt werden: Patch 2.6.1 stärkt fast alle Sets, und das teils enorm drastisch.

Kosmetische Belohnungen: Flügel, Porträtrahmen und Transmogrifikationen

Die klassischen Kosmetik-Items sind fester Bestandteil einer jeden Season. Wer Stufe 70 erreicht, bekommt diesmal Transmogrifikationen für Brustpanzer und Handschuhe. Etappe 4 der Saison-Reise wirft die Fiacla-Géar-Flügel ab - die wohl größte Änderung zur letzten Season, wo es stattdessen einen neuen Begleiter gab. Für den Eroberer-Erfolg sacken wir schließlich den goldenen Porträtrahmen "Himmel - Eroberer" ein.

Errungenschaften der Season 12

Zum Start einer neuen Season rotieren auch die Herausforderungen, die ihr unter anderem für den Eroberer-Rang und damit den Porträtrahmen braucht. In der zwölften Saison sind das:

Mineraliensammlung / Ich muss sie alle haben! - Wertet drei legendäre Edelsteine auf Stufe 65 auf.

- Wertet drei legendäre Edelsteine auf Stufe 65 auf. Bossmodus / Eine Klasse für sich - Tötet alle für die Herausforderung nötigen Bosse auf der Schwierigkeitsstufe "Qual X" mit einem Charakter auf der Maximalstufe innerhalb von 20 Minuten nach dem Starten des Spiels.

- Tötet alle für die Herausforderung nötigen Bosse auf der Schwierigkeitsstufe "Qual X" mit einem Charakter auf der Maximalstufe innerhalb von 20 Minuten nach dem Starten des Spiels. Sonst wäre es ja zu einfach / Übermenschlich - Erreicht ein großes Nephalem-Portal der Stufe 45 (Solospiel), ohne dass euer Held Setgegenstände angelegt hat.

- Erreicht ein großes Nephalem-Portal der Stufe 45 (Solospiel), ohne dass euer Held Setgegenstände angelegt hat. Verflucht und zugenäht! / Wer hätte das gedacht? - Tötet 350 oder mehr Monster auf der Maximalstufe bei einem Ereignis einer verfluchten Truhe auf der Schwierigkeitsstufe Qual 10 oder höher.

- Tötet 350 oder mehr Monster auf der Maximalstufe bei einem Ereignis einer verfluchten Truhe auf der Schwierigkeitsstufe Qual 10 oder höher. Portalomanie / Dynastie - Erreicht ein großes Nephalemportal (Solospiel) der Stufe 55 mit allen Boni von sechs Klassensets aktiv.

Der Eroberer-Rang ist außerdem die Voraussetzung für das kostenlose Saison-Truhenfach. Allerdings könnt ihr davon maximal vier erlangen. Besitzt ihr die bereits, kriegt ihr durch Season 12 kein weiteres.