EA Play - Romantisches Ende: Heiratsantrag im Livestream

Na, hatten Sie Herzklopfen im EA Play Livestream von der E3 2017? Nein? Na dann schauen Sie sich doch mal folgende Szene an: Am Ende der EA-Aftershow auf YouTube gibt es eine Szene, die mitten ins Herz geht - oder aber an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist, je nachdem wie Sie ticken.

Kurz bevor die Show endet, stellen die Moderatoren zwei Battlefield-Streamer vor: Den YouTuber MugsTV und die Twitcherin OoLaLa87. Beide haben sich auf Twitch kennengelernt, haben zusammen Battlefield gespielt. Und nun haben sie einen Moment, den sie nie vergessen werden - weil er live on tape ist!

Zwei Freunde der beiden tragen am Ende der Übertragung ein Battlefield 1 Battlepack in den Raum. Sie wissen schon - die Kisten, aus denen Battlefield-Spieler Waffenskins erhalten. Doch in dieser Kiste steckt etwas ganz anderes, etwas das funkelt: Ein Ring! MugsTV geht auf die Knie und stellt DIE Frage.

Die Überraschte sagte übrigens ja. Na dann, happy fragging!

GUYS I'M ENGAGED!



Happiest day of my life!

W/ @OoLaLa87 pic.twitter.com/bHHdKD1IHm — Mugstv @ EA Play (@MugsTV) June 10, 2017

Alle anderen Infos aus der EA Pressekonferenz haben wir übrigens für Sie zusammengefasst. Unsere Highlights waren die Ankündigung von A Way Out, der neue BioWare-Shooter Anthem und das Gameplay aus Need for Speed: Payback.