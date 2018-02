ESRB - US-Jugendschutz führt Mikrotransaktions-Symbol für Packungen ein

Das amerikanische Entertainment Software Rating Board (ESRB), vergleichbar mit der USK in Deutschland, wird künftig nicht mehr nur Altersempfehlungen abgeben. Auf Verpackungen von Spielen weisen Symbole demnächst auch auf Ingame-Käufe aller Art hin, sollte das Spiel den Nutzern irgendeine Möglichkeit bieten, um mit Echtgeld Inhalte zu kaufen.

Auch ein neues Informationsvideo auf YouTube hat das ESRB dazu veröffentlicht. Es unterrichtet Eltern über die Hinweise auf der Packung und empfiehlt, sich auch die Zeit mit den Kindern zu nehmen, um gemeinsam mit ihnen die Spiele zu spielen.

Die neuen Verweise auf Transaktionen in Spielen werden laut ESRB auf alle Spiele angewandt, welche Ingame-Güter und Premium-Inhalte gegen echtes Geld zum Verkauf anbieten. In einer Pressemitteilung formuliert die Kontrollbehörde den Umfang der Maßnahmen wie folgt:

Das Label soll gut sichtbar neben den Altersempfehlungen auf den Spieleverpackungen platziert werden.

Zusätzlich hat das ESRB eine Kampagne gestartet, um bei Erziehungsberechtigten das Bewusstsein für die Gefahren von Mikrotransaktionen und Co. zu wecken und über Kontrollfunktionen zu unterrichten, welche Konsolen, PCs und Smartphones bieten.

An update on in-game purchases from your friends at ESRB: pic.twitter.com/pqmfJe0Ywz