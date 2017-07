Mit den FUTTIES steht eines der letzten großen Events von FIFA 17 an. Ab Freitag, dem 7. Juli, kann die Community sechs Wochen lang im Ultimate-Team-Modus in zehn Kategorien die besten Spieler des Jahres bestimmen. Die Auszeichnung wird also nicht von EA Sports, sondern von den Fans bestimmt und trägt auch den Spitznamen »FUT-Oscars«.

In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wie Sie an den Votings der einzelnen Kategorien teilnehmen und was Sie dabei gewinnen können. Außerdem erfahren Sie hier alles zu den pinken FUT-Karten sowie den speziellen Squad Building Challenges, die während des Events spielbar sind.

Wie funktioniert das Voting?

Anders als in den letzten Jahren, in denen die Community auf einer Website über die Gewinner der FUTTIES abstimmen konnte, werden in FIFA 17 die Sieger der zehn Kategorien durch Squad Building Challenges (SBCs) ermittelt.

Was sind Squad Building Challenges?

Die in FIFA 17 neu eingeführten SBCs sind Ingame-Herausforderungen, bei denen man Teams unter bestimmten Vorgaben erstellen muss, zum Beispiel »erstelle ein Team mit elf Gold-Spielern«. Für das Beenden einer solchen Challenge erhält man dann eine Belohnung, bei den FUTTIES ist das etwa eine pinke Spezialkarte. So kann man neue FUT-Karten gewinnen, ohne Sets kaufen zu müssen.

EA Sports stellt während des Events für jede der zehn Kategorien drei SBCs zur Auswahl, in denen man die pinken Spezialkarten der drei nominierten Spieler gewinnen kann. Anschließend haben die Fans 72 Stunden Zeit, um die SBC des Fußballers abzuschließen, der ihrer Meinung nach die Auszeichnung verdient hätte. Der Spieler mit den meisten abgeschlossenen Nominierungs-Challenges wird zum Sieger erklärt und ist danach für weitere 72 Stunden in einer neuen Squad Building Challenge erhältlich.

Wie bekommt man die pinken Spezialkarten?

Die pinken Spezialkarten sind dieses Jahr nicht in Kartensets zu finden, sondern ausschließlich über die SBCs erspielbar. Dafür muss man eine Nominierungs- oder Gewinner-Challenge erfolgreich abschließen.

FUTTIES items won't be in packs, only in SBCs. https://t.co/KafTW52PxW — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 4, 2017

Allerdings haben nur die pinken Gewinner-Karten gesteigerte Werte (für gewöhnlich um ein bis zwei Punkte). Alle anderen FUT-Karten, sowohl die normalen als auch die pinken Nominierungs-Karten der betroffenen Spieler, behalten ihre Standard-Ratings. Es wird keine automatischen Werte-Upgrades geben, falls Sie den Sieger einer Kategorie bereits während der Vote-Phase erspielt haben.

Release der FUTTIES in FIFA 17

Seit FIFA 15 werden einmal im Jahr die FUTTIES veröffentlicht. In FIFA 17 dauert das Event erstmals ganze sechs Wochen an (früher waren es nur zwei Wochen). Vom 7. Juli bis zum 18. August werden jeden Freitag und Dienstag neue Squad Building Challenges (SBCs) spielbar, durch die FUT-Fans die besten Spieler aus FIFA 17 bestimmen können. Dabei sind immer 72 Stunden lang Nominierungs-SBCs und anschließend 72 Stunden lang die Gewinner-SBC verfügbar.

FUTTIES player items will be released via SBCs. 10 categories. A new one every Fri & Tue. 72hrs to vote. 72hrs to do the winner SBC. #FUT pic.twitter.com/6IGFRlYqrm — Yahsir Qureshi (@YahsirQureshi) July 4, 2017

Kategorien der FUTTIES in FIFA 17

In FIFA 17 werden 30 Spieler in zehn Kategorien nominiert. Die genauen Titel der einzelnen FUTTIES-Awards sind noch nicht bekannt, allerdings lassen sich aus den letzten Jahren die voraussichtlichen Kategorien ableiten:

Starker Rückhalt (Bester Torwart)

Zweikampfstärke (Bester Zweikämpfer)

Technik (Bester Trickser)

Fernschüsse (Bester Distanzschütze)

Kopfballspiel (Bester Kopfballspieler)

Beidfuss (Bester Spieler mit dem schwächeren Fuß)

Führungsstärke (Treuester Spieler)

Motor des Spiels (Größter Kämpfer)

Aufsteiger (Größte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr)

Der Maestro (Kreativster Spieler)

Klasse währt Ewig (Bestes Comeback)

Sobald EA Sports die Nominierten und die Gewinner der einzelnen Kategorien bekannt gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Spezielle Squad Building Challenges

Zusätzlich zu den FUT-Oscars werden im Laufe des FUTTIES-Events drei besondere Arten von Squad Building Challenges spielbar sein: