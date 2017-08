In wenigen Wochen dürfen wir FIFA 18 selbst in der Demo Probe spielen. Besucher der Gamescom in Köln bekamen sogar schon jetzt die Möglichkeit, EAs neue Fußball-Simulation auszuprobieren. Die Kollegen von IGN haben ein Video von der Gamescom-Demo veröffentlicht, in dem ein komplettes Match zwischen Manchester United und dem FC Chelsea zu sehen ist.

Bereits vor Kurzem haben wir über ein erstes Gameplay-Video berichtet, in dem die Real-Madrid-Stars Isco und Marco Asensio gegeneinander angetreten sind. Im neuen Video der Gamescom-Demo können Sie sich nun ein genaueres Bild der überarbeiteten Präsentation der Premier League machen, inklusive der ausführlichen Einblendungen zu den wichtigsten Spielern und der Aufstellung. Ebenfalls zu sehen sind die neuen Schnellauswechslungen, beispielsweise bei Minute 10:50 im Video.

Für jedermann spielbar wird die FIFA 18 Test-Version voraussichtlich am Dienstag, den 12. September. Welche Teams und Spielmodi darin enthalten sind, erfahren Sie in unserem Special mit allen Infos zur FIFA 18 Demo. Electronic Arts hat auf der Gamescom außerdem einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem Stars wie Thomas Müller, Antoine Griezmann und der Weltfußballer Cristiano Ronaldo in Aktion zu sehen sind.

Die Vollversion der Fußball-Simulation erscheint anschließend am 29. September auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 und Xbox 360. Was uns dieses Jahr neues auf dem virtuellen Rasen erwartet, können Sie in unserer Preview mit allen Neuerungen aus FIFA 18 nachlesen.